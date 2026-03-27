«Пора идти вразнос»: военный эксперт об атаках украинских БПЛА на Ленобласть

России необходимо дать предельно жесткий ответ на рост эскалации со стороны Украины и стран Балтии. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт Евгений Михайлов, комментируя атаки противника на Ленинградскую область.

Как считает аналитик, Киев сейчас будет действовать как террорист — он может намеренно бить даже по прибалтийским государствам, поэтому отвечать необходимо «тысячами дронов ежедневно».

«Мы видим, как уже Латвия, когда к ним залетел киевский дрон, обвинили в этом Россию. Мы видим, что сегодня украинский БЭК ударил по турецкому танкеру в Стамбуле. <…> Киев идет в разнос. Я думаю, что на этом фоне Россия тоже должна в определенном смысле пойти в разнос. И уже, скажем так, несколько исключить определенную гуманитарную составляющую из своих атак», — сказал Михайлов.

Украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге. На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина могла ударить по Выборгу канадскими боеприпасами.