Украина могла ударить по Выборгу канадскими боеприпасами

Выборг могли атаковать дроны UJ-22 канадского производства с зарядами массой около 17 кг. Об этом заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

«Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22», — сказал он.

Степанов отметил, что такие же беспилотники упали в Московской области. На них были установлены канадские подрывные инженерные заряды M112.

По его словам, беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран. А это значит, что Запад начал эскалацию на северо-западном направлении.

До этого стало известно, что в Выборге вторую ночь подряд слышны взрывы, над Ленобластью работали силы ПВО. Местные жители рассказали, что взрывы над городом начались около 1:30. Горожане насчитали 10–12 хлопков.

В ночь на 26 марта в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупредили жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. В итоге средства ПВО уничтожили над Киришским районом 21 дрон. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения.

