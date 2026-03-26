Украина могла ударить по Выборгу канадскими боеприпасами

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Эксперт Степанов: ВСУ могли ударить по Выборгу канадскими дронами UJ-22
Алексей Даничев/РИА Новости

Выборг могли атаковать дроны UJ-22 канадского производства с зарядами массой около 17 кг. Об этом заявил находящийся на месте происшествия военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, передает ТАСС.

«Вероятно, были применены украинские разведывательно-ударные дроны UJ-22», — сказал он.

Степанов отметил, что такие же беспилотники упали в Московской области. На них были установлены канадские подрывные инженерные заряды M112.

По его словам, беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область, могли быть запущены с территории прибалтийских стран. А это значит, что Запад начал эскалацию на северо-западном направлении.

До этого стало известно, что в Выборге вторую ночь подряд слышны взрывы, над Ленобластью работали силы ПВО. Местные жители рассказали, что взрывы над городом начались около 1:30. Горожане насчитали 10–12 хлопков.

В ночь на 26 марта в воздушном пространстве Ленобласти была объявлена опасность атаки беспилотников. Власти предупредили жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета. В итоге средства ПВО уничтожили над Киришским районом 21 дрон. В промзоне Ленобласти были зафиксированы повреждения.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
