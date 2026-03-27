Кадыров рассказал, сколько заключенных из Чечни отправились на СВО

Кадыров: более 500 заключенных из Чечни отправились в зону спецоперации
Более пяти сотен заключенных, находившихся в местах лишения свободы в Чечне, отправились в зону специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что получил информацию от руководителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Ахмеда Адаева. Всего на фронт был направлен 571 осужденный, уточнил Кадыров.

«Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в МО РФ исключительно на добровольной основе. В этом году эта возможность им также предоставляется», — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что республика занимает первое место по количеству заключенных, отправившихся на СВО.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за дезертирство для бывших заключенных. Теперь за такое преступление могут лишить свободы на срок до 20 лет, до этого максимальное наказание составляло 15 лет. При этом срок зависит от количества дней, в течение которых экс-заключенный самовольно отсутствовал в воинской части.

Ранее в России предложили внедрить учет бывших заключенных, вернувшихся с фронта.

 
«Выгребли все»: медики говорят о нехватке вакцин от клещевого энцефалита. Что происходит
