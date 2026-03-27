ВСУ пожаловались на нехватку топлива из-за войны на Ближнем Востоке

Politico: в ВСУ пожаловались на нехватку топлива из-за конфликта США и Ирана

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой топлива в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на двух украинских военнослужащих.

В статье говорится, что резкое увеличение цен на топливо негативно сказывается на запасах, которые необходимы для обеспечения работы боевой техники, в том числе танков, артиллерии и бронетранспортеров.

«Цены на топливо ужасные. Даже в армии сейчас очень ограничены запасы топлива», — признался изданию военнослужащий.

По словам второго военного источника, приоритет в данный момент отдается дизельному топливу для боевых частей во фронтовых подразделениях, сосредоточенных преимущественно в направлении Донбасса. Это существенно усложняет возможность доставки топлива для других подразделений. Цены на топливо также выросли и для гражданского населения.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская нефть на фоне дефицита на мировом рынке перестала продаваться с дисконтом и в ряде случаев уже идет с премией.

