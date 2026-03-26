Российского генерала задержали после увольнения из Росгвардии

ТАСС: задержан экс-глава новосибирского управления Росгвардии Василий Шушаков
Управление Росгвардии по Новосибирской области

Задержан бывший начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он задержан, однако подробности дела пока неизвестны», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил «Коммерсантъ», в отношении Шушакова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным газеты, расследованием занимается военный следственный отдел.

Василий Шушаков возглавлял новосибирское управление Росгвардии в период с 2016 года по 2025 год. Осенью прошлого года он уволился по собственному желанию на фоне проверок в управлении.

Летом прошлого года бывшего первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова заключили под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Суд также наложил арест на его имущество на общую сумму более 25 млн рублей.

По данным следствия, в 2014 году Стригунов, контролировавший многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание реализовать проект, несмотря на существовавшие ограничения. В итоге объект так и не был завершен, а ущерб государству превысил 2 млрд рублей.

Кроме того, по версии СК, в 2012-2014 годах обвиняемый получил от представителей коммерческих структур взятки на сумму свыше 66 млн рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы.

Ранее в Москве генерала Росгвардии Варенцова задержали по делу о мошенничестве.

 
