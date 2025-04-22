В Москве задержали генерала Росгвардии

ТАСС: в Москве генерала Росгвардии Варенцова задержали по делу о мошенничестве

В Москве задержали руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«В рамках уголовного дела в отношении Николая Чепкасова задержан Варенцов», — сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас с генералом Росгвардии ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

Он также заявил, что следствие будет добиваться ареста для Варенцова. Месяц назад по этому делу был заключен под стражу начальник главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николай Чепкасов.

Главный центр информационных технологий Росгвардии играет критическую роль в деятельности ведомства, отвечая за развитие информационно-коммуникационных систем, внедрение электронного документооборота и государственных услуг, обеспечение межведомственного взаимодействия в цифровом пространстве, защиту от киберугроз и импортозамещение в сфере программного обеспечения.

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