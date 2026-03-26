Науседа назвал цель упавшего в Литве украинского дрона

Науседа: упавший в Литве украинский дрон летел в Приморск в Ленобласти

Упавший и взорвавшийся на территории Литвы украинский беспилотник направлялся в сторону Приморска в Ленобласти, но отклонился от курса. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа, его слова приводит РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске», — сказал глава государства перед началом саммита Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

Инцидент с БПЛА произошел вечером 23 марта. Изначально в Литве предполагали, что дрон прилетел с территории Белоруссии. Однако затем спецслужбы страны установили, что беспилотник запустили с Украины. По словам премьер-министра Литвы Инги Рудинене, дрон сбился с курса, залетел в воздушное пространство республики, упал и взорвался.

Как уточнил спикер Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Цюнис, беспилотник не заметили ни радары, ни пограничники из-за низкой высоты полета объекта — до 300 метров.

26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев может «втемную использовать» страны ЕС и НАТО, в том числе Прибалтику, для пролета беспилотников. Представитель Кремля отметил, что украинские власти хорошо известны тем, что используют и шантажируют другие страны в своих интересах.

Ранее в Эстонии в дымовую трубу электростанции врезался украинский БПЛА.