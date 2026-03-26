В Минобороны назвали число сбитых за ночь беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 26 марта перехватили и уничтожили 125 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Москвой и Московской областью, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью было сбито свыше 30 беспилотников, летевших в сторону столицы.

В Ленинградской области ликвидировали более 20 дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.