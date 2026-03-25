Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Военный журналист объяснил рост числа летящих на РФ украинских БПЛА

Журналист Борзенко: ВСУ запускают на территорию РФ дроны из-за нехватки людей
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Киев запускает на территорию России все больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поскольку их производство становится дешевле. Кроме того, в зоне боевых действий противник испытывает острую нехватку личного состава. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

«На Украине некому воевать. Эти наборы людей, которых загоняют на фронт, все меньше, меньше. Уже появляются белые зоны, в которых ВСУшников нет. Там минное поле, а дальше — 30-40 километров пустой земли, где нет никого и ничего», — отметил журналист.

Он призвал отнестись с пониманием к отключениям интернета, поскольку это необходимо в целях безопасности. Отсутствие сети, по его словам, делает беспилотник беспомощным.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 13:00 25 марта уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

Ранее Поддубный предупредил о скором появлении у ВСУ нового оружия.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!