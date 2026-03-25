Военный журналист объяснил рост числа летящих на РФ украинских БПЛА

Киев запускает на территорию России все больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поскольку их производство становится дешевле. Кроме того, в зоне боевых действий противник испытывает острую нехватку личного состава. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

«На Украине некому воевать. Эти наборы людей, которых загоняют на фронт, все меньше, меньше. Уже появляются белые зоны, в которых ВСУшников нет. Там минное поле, а дальше — 30-40 километров пустой земли, где нет никого и ничего», — отметил журналист.

Он призвал отнестись с пониманием к отключениям интернета, поскольку это необходимо в целях безопасности. Отсутствие сети, по его словам, делает беспилотник беспомощным.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, силы противовоздушной обороны в период с 08:00 до 13:00 25 марта уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ.

БПЛА самолетного типа сбили над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом.

