Германия и Австралия создадут космическую систему слежения за Россией и Китаем

Писториус: ФРГ создаст в космосе системы обнаружения угроз со стороны России
Германия и Австралия планируют создать в космосе системы для раннего обнаружения угроз со стороны Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает ABC News.

По его словам, это единственный способ защитить немецкие и австралийские системы.

По данным канала, договор о статусе вооруженных сил облегчит работу военнослужащих армий Германии и Австралии на территории друг друга.

Писториус заявил, что в мире, где становится все меньше и меньше надежности, партнерские отношения со странами-единомышленницами, важны как никогда.

До этого сообщалось, что Писториус отказался выполнить просьбу США отправить флот на операцию по разблокировке Ормузского пролива. Чиновник обратил внимание, что это американцы и израильтяне решили идти по пути военного конфликта.

В феврале глава Минобороны ФРГ заявлял, что США просчитались в своей стратегии касательно урегулирования конфликта на Украине и взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
