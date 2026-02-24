Писториус недоволен поведением Трампа в отношении Путина: «Приветствовал как друга»

Глава МО Писториус: Трамп повлиял на ход конфликта и уверенность Путина в себе

Президент США Дональд Трамп просчитался в своей стратегии касательно урегулирования конфликта на Украине и взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bloomberg.

По его оценкам, Трамп посылал неверные сигналы в попытках добиться прекращения огня в конфликте между Москвой и Киевом.

«К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и на уверенность Путина, когда расстелил перед ним красную дорожку и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью свернув военную поддержку Украины», — сказал Писториус.

Глава МО ФРГ также выразил недовольство тем, что президент США слишком рано снял с повестки дня вопрос о членстве Украины в НАТО. Он считает, что это мог быть один из пунктов «который можно было использовать для переговоров по другим вопросам».

15 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

