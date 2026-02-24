Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Писториус недоволен поведением Трампа в отношении Путина: «Приветствовал как друга»

Глава МО Писториус: Трамп повлиял на ход конфликта и уверенность Путина в себе
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп просчитался в своей стратегии касательно урегулирования конфликта на Украине и взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bloomberg.

По его оценкам, Трамп посылал неверные сигналы в попытках добиться прекращения огня в конфликте между Москвой и Киевом.

«К сожалению, американский президент повлиял на ход войны и на уверенность Путина, когда расстелил перед ним красную дорожку и приветствовал его как друга на Аляске, одновременно полностью свернув военную поддержку Украины», — сказал Писториус.

Глава МО ФРГ также выразил недовольство тем, что президент США слишком рано снял с повестки дня вопрос о членстве Украины в НАТО. Он считает, что это мог быть один из пунктов «который можно было использовать для переговоров по другим вопросам».

15 августа президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее в Раде назвали единственный вариант для встречи Путина и Зеленского.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!