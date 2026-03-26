Количество БПЛА, пытавшихся ударить по Москве, превысило 30

Силы ПВО сбили еще три дрона на подлете к Москве

Силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили на подлете к столице еще три БПЛА противника. Об этом написал на канале в мессенджере Max мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

При прошлой попытке атаки БПЛА на столицу пострадал человек. С прошлой ночи средства ПВО ликвидировали на пути к Москве 31 дрон, за эту ночь — пять.

Накануне Минобороны РФ заявило, что за с 08:00 по 13:00 уничтожили 85 беспилотников над регионами России. С 08:00 по 13:00 средства ПВО сбили их над Архангельской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.