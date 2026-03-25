На Украине мужчинам запретят поступать на госслужбу, если они не служили в ВСУ

РИА Новости

Мужчинам на Украине запретят поступать на госслужбу, если они не служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

25 марта Верховная рада приняла закон о «национальном сопротивлении», который вносит ряд корректив в работу госслужащих.

«На Украине мужчины смогут работать на государственной службе только после прохождения военной службы или базовой общевойсковой подготовки», — говорится в сообщении.

Принятая норма касается мужчин в возрасте до 60 лет, признанных годными к воинской службе.

В прошлом году украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об увеличении предельного возраста службы в армии.

До этого Верховная рада приняла закон, позволяющий мужчинам старше 60 лет проходить службу по контракту в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, за принятие документа проголосовали 306 парламентариев.

Ранее на Украине ввели ежедневную минуту молчания в память о бойцах ВСУ.

 
