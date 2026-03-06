На Украине ввели ежедневную минуту молчания в память о погибших бойцах ВСУ

Зеленский подписал закон о минуте молчания в память о погибших бойцах ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, которым официально утвердил ежедневную минуту молчания в память о погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Из закона следует, что минута молчания будет объявляться каждый день в 9:00. Документ обязывает сообщать о начале и окончании ритуала органы власти и средства массовой информации.

В пояснительной записке говорится, что подобное решение направлено на консолидацию украинского общества и формирование «культуры памяти». Также ежедневная минута молчания, по мнению авторов инициативы, должна укреплять чувство единства в республике.

Верховная рада приняла данный закон в декабре прошлого года.

До этого на Украине создали петицию с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания. Ее автор призвал транслировать объявления о памяти пострадавших в военном конфликте на станциях и в вагонах, чтобы почтить их и поддержать национальную традицию.

Ранее в Сумах украинцы стали срывать траурные церемонии по военным ВСУ.