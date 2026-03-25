Губернатор Псковской области рассказал о последствиях атаки БПЛА на регион

Алексей Даничев/РИА Новости

В результате атаки беспилотников на Псковскую область повреждения получили телевизионная вышка и вышка сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«В результате ночной атаки БПЛА в Псковской области две вышки — телевизионная в поселке Плюсса (второй раз за неделю) и вышка сотовой связи в деревне Лудони Струго-Красненского района получили незначительные повреждения», — написал он.

По словам главы региона, в ходе атаки никто не пострадал. Ведерников отметил, что при падении обломков украинских дронов произошло возгорание сухой травы.

В настоящий момент на вышках работают технические службы операторов связи и регионального радиотелевизионного передающего центра, добавил он. Губернатор уточнил, что специалисты восстановили связь в Струго-Красненском районе по временной схеме.

В ночь на 25 марта над регионами России было уничтожено 389 украинских беспилотников. По данным Минобороны, военные нейтрализовали указанное количество дронов над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.

 
