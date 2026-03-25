ВС России нанесли поражение украинским цехам сборки БПЛА

Российские войска за сутки нанесли поражение по цехам сборки украинских беспилотников, а также по местам их запуска. Об этом сообщили в Минобороне РФ.

Кроме того, авиацией, ударными БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией Россия поразила объекты энергетики Украины, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего. Под удар российской армии также попали пункты в 149-ти районах, в которых дислоцировались украинские вооруженные формирования и иностранные наемники.

Также за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 543 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны сообщили также, что над регионами России в ночь на 25 марта уничтожено 389 украинских беспилотников.

Всего в период с 23:00 мск 24 марта до 07:00 мск 25 марта военные нейтрализовали указанное количество дронов над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее российские военные взяли под контроль Никифоровку.