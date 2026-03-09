Размер шрифта
Турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец во время атаки на Иран

Турецкие рыбаки засняли ЧП на борту авианосца США во момент атаки на Иран

Турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец Abraham Lincoln , с которого осуществлялись запуски истребителей для нанесения ударов по Ирану . Кадры распространил Türkiye Gerçekleri в социальной сети X.

Видео было снято с рыболовного траулера, бросившего якорь недалеко от судна. На кадрах видны запуски истребителей с палубы авианосца. В один момент один из истребителей F/A-18E Super Hornet прошел прямо над головами рыбаков.

В ролик также попали моменты посадки истребителей. Один из них не смог затормозить на палубе, в связи с чем воздушное судно ушло на второй круг.

7 марта телеканал Fox News сообщил, что третий американский авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») будет отправлен на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана. Судно завершило учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро он пересечет Атлантический океан. Авианосец будет дислоцирован в восточном Средиземноморье.

Ранее Иран атаковал авианосец США.

 
