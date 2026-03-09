Турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец во время атаки на Иран

Турецкие рыбаки сняли на видео американский авианосец Abraham Lincoln , с которого осуществлялись запуски истребителей для нанесения ударов по Ирану . Кадры распространил Türkiye Gerçekleri в социальной сети X.

Видео было снято с рыболовного траулера, бросившего якорь недалеко от судна. На кадрах видны запуски истребителей с палубы авианосца. В один момент один из истребителей F/A-18E Super Hornet прошел прямо над головами рыбаков.

В ролик также попали моменты посадки истребителей. Один из них не смог затормозить на палубе, в связи с чем воздушное судно ушло на второй круг.

7 марта телеканал Fox News сообщил, что третий американский авианосец USS George H. W. Bush (»Джордж Буш») будет отправлен на Ближний Восток для участия в боевых действиях против Ирана. Судно завершило учения у мыса Хаттерас (штат Северная Каролина) и, как ожидается, скоро он пересечет Атлантический океан. Авианосец будет дислоцирован в восточном Средиземноморье.

Ранее Иран атаковал авианосец США.