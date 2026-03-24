Дипломат рассказал, какой российский регион ВСУ обстреливают чаще всего

Мирошник: ВСУ чаще всего обстреливают Белгородскую область
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего обстреливают Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований», — поделился Мирошник.

Дипломат уточнил, что чаще всего ВСУ используют беспилотники. К примеру, в последние дни Белгородскую область атаковали от 120 до 160 дронов в сутки, а по одному из населенных пунктов украинские войска ударили управляемыми авиабомбами.

12 марта Мирошник сообщал, что Украина систематически пытается создать энергетическую блокаду Белгорода, но ему не удается этого достичь.

Мирошник указал, что прифронтовые территории подвергаются постоянным ежечасным обстрелам и ударам. Он отметил, что Украина использует максимум своих возможностей для создания энергетической блокады города, методично нанося гибридные ракетно-дронные удары по энергетике, стремясь полностью обесточить город. По словам дипломата, в результате ударов некоторые районы города отключаются от электричества, а ночью воет сирена.

Ранее российские ПВО сбили две британские ракеты.

 
