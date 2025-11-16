В НАТО считают, что Россия модернизировала свой ядерный арсенал

Модернизация ядерного арсенала России завершена. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на секретный отчет НАТО.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — говорится в материале.

На Западе обратили внимание на крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой, которая, по данным Североатлантического альянса, также готова к развертыванию и представляет серьезную угрозу. Отмечается, что она обладает высокой маневренностью и может запускаться с мобильных пусковых установок.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем». Что это за новейшее оружие, чем оно уникально, как создавалось и какой у него принцип действия — в материале «Газеты.Ru».

