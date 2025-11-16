На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО считают, что Россия модернизировала свой ядерный арсенал

Bild: Россия завершила модернизацию ядерного арсенала
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Модернизация ядерного арсенала России завершена. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на секретный отчет НАТО.

«Модернизация ядерного арсенала России завершена. Теперь у Москвы есть несколько новых видов оружия, включая подводные лодки, крылатые ракеты и ракеты средней дальности», — говорится в материале.

На Западе обратили внимание на крылатую ракету «Буревестник» с ядерной силовой установкой, которая, по данным Североатлантического альянса, также готова к развертыванию и представляет серьезную угрозу. Отмечается, что она обладает высокой маневренностью и может запускаться с мобильных пусковых установок.

Россия в конце октября объявила об успешном завершении испытаний «Буревестника» — первой в мире крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. У ряда западных стран разработка вызвала тревогу. В США ракету окрестили «маленьким летающим Чернобылем». Что это за новейшее оружие, чем оно уникально, как создавалось и какой у него принцип действия — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков оценил создателей «Буревестника» и «Посейдона».

