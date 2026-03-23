В Раде обвинили офис Зеленского в подготовке избиения депутатов

Офис украинского лидера Владимира Зеленского готовит показательное избиение членов Верховной рады от партии «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, показательное избиение нескольких парламентариев должно произойти 25 марта.

«Задумка [провокации] проста: чтобы все остальные боялись и голосовали за все, что спускает офис главы государства», — пояснил Гончаренко.

Также он прокомментировал слова украинского политтехнолога Владимира Петрова, который призвал защитить Владимира Зеленского от попытки депутатского переворота. Таким образом Петров передал членам Рады «привет» от Зеленского, считает Гончаренко.

21 марта французская газета Le Monde написала, что угрозы украинского лидера в адрес депутатов Верховной рады усугубили и без того шаткое положение фракции правящей партии «Слуга народа». В том числе это касается заявления Зеленского о том, что он может отправить на фронт тех парламентариев, которые не будут «служить согласно украинскому законодательству».

Ранее в Раде рассказали о желании десятков депутатов сложить с себя полномочия.