Балицкий: в Запорожской области при атаке ВСУ пострадали трое волонтеров

Трое волонтеров, доставлявших гуманитарную помощь мирным жителям, пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Токмакском районе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Max.

«В результате удара с применением беспилотного летательного аппарата по автомобилю на дороге в районе села Кутузовка пострадали волонтеры, которые занимались доставкой гуманитарной помощи мирным жителям», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшими оказались мужчины 1975, 1969 и 1959 годов рождения. Волонтеры получили ранения различной степени тяжести, врачи оказали им необходимую медицинскую помощь, добавил Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что нападение на людей, которые «пришли с добром и помощью», является проявлением бесчеловечности и отчаяния противника. Кроме того, по мнению Балицкого, инцидент подтверждает «террористическую сущность» руководства Киева.

11 марта иностранный волонтер не выжил при атаке беспилотника квадрокоптерного типа ВСУ. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пояснил, что инцидент произошел ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. В результате атаки дрона на автомобиль множественные ранения получил 40-летний водитель — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис.

Ранее Захарова заявила, что стратегия ВСУ говорит о настрое на эскалацию конфликта.