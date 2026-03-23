Город — спутник Запорожской АЭС подвергся атаке украинских войск

Украинские военнослужащие начали обстреливать Энергодар, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в населенном пункте сохраняется опасность повторных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Информации о пострадавших не поступало», — добавил глава региона.

Утром 23 марта ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали автомобиль недалеко от села Кутузовка в Токмакском районе Запорожской области. Как рассказал Балицкий, в автомобиле находились волонтеры, которые доставляли гуманитарную помощь мирным жителям. В результате удара пострадали три человека — мужчины 1959, 1969 и 1975 годов рождения. У волонтеров диагностировали ранения различной степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.

Накануне в Васильевском муниципальном округе Запорожской области четыре человека пострадали из-за атак украинских войск. Один из запущенных ВСУ беспилотников ударил по машине, в которой находился 39-летний водитель. Другой БПЛА атаковал мужчину, ехавшего на электросамокате. Также при атаках травмы получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее в Энергодаре из-за обстрела ВСУ обрушилась крыша частного дома.