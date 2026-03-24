Средства ПВО за ночь сбили 55 дронов над регионами России

Минобороны сообщило о 55 сбитых БПЛА за ночь над регионами России и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

По данным министерства, дроны были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями, а также над республикой Крым, Московским регионом и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что министерство обороны России при помощи средств ПВО уничтожило беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к столице. На месте, где упали обломки сбитого БПЛА, работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Васильевском муниципальном округе Запорожской области четыре человека пострадали из-за атак украинских войск. Один из запущенных ВСУ беспилотников ударил по машине, в которой находился 39-летний водитель. Другой БПЛА атаковал мужчину, ехавшего на электросамокате. Также при атаках травмы получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее в Литве зафиксировали прилет неизвестного БПЛА.