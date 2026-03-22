В Запорожской области БПЛА атаковал мужчину на электросамокате.

В Запорожской области при обстрелах ВСУ за сутки пострадали четыре жителя Васильевского муниципального округа, написала в Telegram-канале глава округа Наталья Романиченко.

Она уточнила, что при атаке были ранены 33-летняя женщина и 69-летний мужчина. Кроме того, сильно пострадал 39-летний водитель, машина которого стала целью беспилотника. Четвертый раненый в момент удара БПЛА ехал на электросамокате.

21 марта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту. В результате обстрела его здание было разрушено, две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одну пострадавшую доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли, и предупредил, что под завалами могут находиться другие люди. Специалисты начали работать на месте обрушения объекта. Однако их работа была затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников. В итоге число тех, кто при атаке получил несовместимые с жизнью травмы, увеличилось до четырех.

