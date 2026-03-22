Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Запорожской области БПЛА атаковал мужчину на электросамокате.

В Запорожской области от обстрелов ВСУ за сутки пострадали четверо жителей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Запорожской области при обстрелах ВСУ за сутки пострадали четыре жителя Васильевского муниципального округа, написала в Telegram-канале глава округа Наталья Романиченко.

Она уточнила, что при атаке были ранены 33-летняя женщина и 69-летний мужчина. Кроме того, сильно пострадал 39-летний водитель, машина которого стала целью беспилотника. Четвертый раненый в момент удара БПЛА ехал на электросамокате.

21 марта в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области ВСУ нанесли удар по социальному объекту. В результате обстрела его здание было разрушено, две женщины получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще одну пострадавшую доставили в Грайворонскую больницу с множественными осколочными ранениями.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в ходе атаки был уничтожен объект торговли, и предупредил, что под завалами могут находиться другие люди. Специалисты начали работать на месте обрушения объекта. Однако их работа была затруднена из-за высокой активности вражеских беспилотников. В итоге число тех, кто при атаке получил несовместимые с жизнью травмы, увеличилось до четырех.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!