Стало известно о спасенных колумбийских военных при крушении самолета

Reuters: после крушения самолета ВВС Колумбии были спасены 57 военных
После крушения самолета ВВС Колумбии спасли 57 военных. Об этом пишет агентство Reuters.

«Около 57 военных были спасены после крушения самолета Hercules C-130 ВВС Колумбии», — сказал журналистам источник.

Представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сказал, что в больницы были доставлены около 30 военных. Он уточнил, что на борту находилось более 110 человек.

ЧП произошло в понедельник, 23 марта. Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие. Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

До этого транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
