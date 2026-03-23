Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране жилые дома подверглись бомбардировке

Vahid Salemi/AP

Несколько жилых домов получили повреждения в результате бомбардировки города Урмия на северо-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, авиаудар разрушил несколько жилых зданий. Информации о пострадавших нет.

13 марта вице-президент Ирана Захра Бехрузазар заявила, что не менее 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома, повреждены в Исламской Республике во время военной операции США и Израиля. В частности, повреждения получили 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, отметила она.

11 марта постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что американские и израильские военные «целенаправленно и без разбора» наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Ирана. По его словам, США и Израиль «не проявляют никакого уважения к международному праву», когда «без перерыва, днем и ночью» бьют по густонаселенным жилым районам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США обвинил Иран в атаке на собственную школу.

 
Теперь вы знаете
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!