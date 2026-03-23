В Иране жилые дома подверглись бомбардировке

Несколько жилых домов получили повреждения в результате бомбардировки города Урмия на северо-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, авиаудар разрушил несколько жилых зданий. Информации о пострадавших нет.

13 марта вице-президент Ирана Захра Бехрузазар заявила, что не менее 9669 гражданских объектов, включая 7943 жилых дома, повреждены в Исламской Республике во время военной операции США и Израиля. В частности, повреждения получили 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, отметила она.

11 марта постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что американские и израильские военные «целенаправленно и без разбора» наносят удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Ирана. По его словам, США и Израиль «не проявляют никакого уважения к международному праву», когда «без перерыва, днем и ночью» бьют по густонаселенным жилым районам Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее президент США обвинил Иран в атаке на собственную школу.