Песков назвал тему номер один у европейцев, вытеснившую Украину из повестки

Оплата счетов за газ и свет вышла на первый план у европейцев, вытиснув Украину из повестки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Европа сейчас оказалась в сложном положении и «раздирается противоречиями»: по-прежнему хочет продолжения конфликта на Украине, но не знает, как оплачивать счета.

До этого русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен в магазинах: вслед за бензином начали дорожать и продукты питания на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Люди в соцсетях рассказывают, что цены на продукты в немецких супермаркетах растут каждый день. За один поход в магазин некоторые отдают больше 100 евро. Питание семьи из четырех человек обходится примерно в одну тысячу евро в месяц. Жители Германии ожидают, что к лету инфляция повысится еще сильнее, а вместе с ней вырастут и цены в магазинах.

К повышению цен привела военная операция США и Израиля против Ирана. Из-за эскалации на Ближнем Востоке оказался фактически заблокирован Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это отразилось на уровне экспорта и добычи нефти в странах региона, что в том числе повлияло на цены на бензин в Европе.

Ранее сообщалось, что европейцы начали скупать дешевый бензин в Калининграде.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
