На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали поваров в ресторане

В Одессе сотрудники ТЦК пришли в ресторан и мобилизовали поваров
Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Одессе на юге Украины пришли в ресторан и мобилизовали поваров. Об этом рассказывает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Украинское издание опубликовало видео, на котором видно, как большая группа мужчин с закрытыми лицами заходит в помещение. При этом они игнорируют просьбы сотрудников показать лица и документы.

Накануне стало известно, что в Одессе свадьба сорвалась из-за мобилизации жениха. В опубликованном ролике можно увидеть накрытые к празднику столы и фотоспот. Женский голос за кадром рассказывает, что жениха забрали сотрудники ТЦК, поэтому организаторы церемонии должны забрать все приготовленное для праздника.

17 марта в Одессе силой мобилизовали глухонемого мужчину. Несколько военных в камуфляже и с закрытыми лицами силой затащили сопротивляющегося мужчину в микроавтобус, при этом игнорируя возмущение местных жителей.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, кто на Украине подвергается мобилизации.

 
