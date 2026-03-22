Армия Израиля устранила в Ливане командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила в Ливане командира сил спецназначения отрядов «Радван», которые действовали в составе боевого крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Вчера (в субботу) израильские ВВС нанесли удар и уничтожили террориста Абу Халиля Барджи, командира спецподразделений в составе сил «Радван» Хезболлы, вместе с двумя другими террористами в районе Мадждаль-Сельм на юге Ливана», — говорится в сообщении.

По данным израильских военных, ликвидированный долгие годы действовал в составе сил «Радван» и недавно был назначен командующим спецназа.

16 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере еврейского государства.

До этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

Ранее в МИД РФ осудили удары Израиля по гражданским объектам Ливана.