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Жители Суджи рассказали о жизни во время оккупации ВСУ

Жители Суджи заявили, что под оккупацией ВСУ у них не было света и воды
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Во время захвата Суджи Вооруженными силами Украины (ВСУ) не было воды, чтобы помыться, и света. Об этом в интервью РИА Новости рассказали мирные жители Наталья Разуменко и ее дочь Анастасия Клименко.

«У нас не было никаких средств к существованию, ни газа, ни света, ни воды, ни интернета, ни связи», — рассказала Клименко.

По ее словам, они копали картошку в огородах и старались готовить хотя бы еду. Готовить пищу, по словам женщины, приходилось во дворе дома на мангале. Клименко отметила, что у них не было воды, чтобы помыться, из-за чего жители месяц ходили немытые и грязные. Жители подчеркнули, что спать приходилось в подвалах, потому что атаки начинались с раннего утра.

До этого сообщалось, что к местным жителям Суджи ежедневно привозили иностранных журналистов, чтобы они брали интервью. По словам местных жителей, журналисты спрашивали об отношении к местным украинских солдат.

Ранее стало известно, когда наемники вошли в Суджанский район Курской области.

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