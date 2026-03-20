В ДНР российские военные взяли под контроль участок трассы, снабжающей ВСУ

Российские бойцы после завершения боев за населенный пункт Федоровка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль участок трассы Славянск — Артемовск протяженностью 3 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжили продвигаться в юго-западном направлении.

«Под наш контроль перешел трехкилометровый участок трассы E-40 Славянск — Артемовск, по которому ранее украинские боевики осуществляли подвоз материально-технических средств, боеприпасов и проводили ротационные мероприятия», — отметил Марочко.

Также, по его словам, российским военнослужащим удалось значительно нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Рай-Александровка.

19 марта в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что российские бойцы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Федоровке Второй и Павловке. В сражениях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг», за второй — соединения группировки войск «Центр».

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ раскрыли, какую часть Константиновки в ДНР контролируют российские военные.