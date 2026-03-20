В ДНР российские военные взяли под контроль участок трассы, снабжающей ВСУ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Марочко: ВС РФ взяли под контроль участок трассы Славянск — Артемовск
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы после завершения боев за населенный пункт Федоровка Вторая в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль участок трассы Славянск — Артемовск протяженностью 3 км. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжили продвигаться в юго-западном направлении.

«Под наш контроль перешел трехкилометровый участок трассы E-40 Славянск — Артемовск, по которому ранее украинские боевики осуществляли подвоз материально-технических средств, боеприпасов и проводили ротационные мероприятия», — отметил Марочко.

Также, по его словам, российским военнослужащим удалось значительно нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Рай-Александровка.

19 марта в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что российские бойцы взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Речь идет о Федоровке Второй и Павловке. В сражениях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг», за второй — соединения группировки войск «Центр».

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ раскрыли, какую часть Константиновки в ДНР контролируют российские военные.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!