Британская атомная подлодка находится в Аравийском море

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании находится в Аравийском море. Об этом пишет газета The Mail on Sunday со ссылкой на источники.

По данным издания, 6 марта субмарина вышла из австралийского города Перт, куда прибыла в феврале в рамках трехстороннего оборонного партнерства AUKUS с участием Австралии и США.

Накануне глава министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Соединенное Королевство не предпринимает и не планирует предпринимать никаких наступательных действий против Ирана, и не стремится к эскалации конфликта.

До этого издание The Telegraph, опираясь на мнение экономистов, предупреждало о потенциальной угрозе потери работы для примерно 104 тыс. жителей Великобритании в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. В статье подчеркивалось, что последствия военных действий в Иране могут негативно отразиться на рынке труда Соединенного Королевства, спровоцировав рост безработицы, которая в настоящее время составляет 5,2%.

Ранее Иран ударил по базе Британии и США в Индийском океане.