В Курской области при атаке ВСУ погиб иностранный волонтер

Иностранный волонтер погиб при атаке беспилотника квадрокоптерного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Инцидент произошел минувшей ночью на автодороге Дьяконово — Суджа. Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль.

«В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто — волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. По дороге в больницу, к глубокой скорби, он скончался», — написал глава региона.

Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 185 украинских беспилотников над регионами России. Военные уничтожили дроны над Астраханской областью, акваторией Азовского моря, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, над Краснодарским краем, над Курской и Ростовской областями, над Республикой Крым, над Самарской и Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

