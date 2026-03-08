Балицкий: украинский дрон убил семейную пару и ранил ребенка в Запорожской области

Украинский дрон совершил атаку на машину в городе Пологи Запорожской области, в результате чего погибла супружеская пара и был ранен их ребенок. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Max.

«Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине», — рассказал он.

По информации главы региона, в момент атаки в автомобиле также находились дети, один из них — шестилетний мальчик — был ранен.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи борются за его жизнь, сообщил Балицкий. Двухлетний брат мальчика не пострадал по счастливой случайности, в настоящее время он находится под присмотром полиции, отметил губернатор.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский беспилотник совершил атаку на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарском в Ракитянском округе.

Ранее обломки украинских беспилотников повредили многоквартирный дом в Орле.