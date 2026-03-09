В украинском городе произошел взрыв

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

СМИ не приводит подробностей.

В настоящее время в Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях действует воздушная тревога.

8 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли удары по его стране «тысячи раз». По его словам, речь идет о «почти 1750 ударных дронах, 1530 управляемых авиационных бомб, 39 ракетах».

7 марта Вооруженные силы России ударили по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», по Киеву были применены ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». После атаки в Киеве и Харькове произошли взрывы и возникли пожары.

Ранее российские военные уничтожили два предприятия с уникальным оборудованием в Киеве.