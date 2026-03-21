На подлете к Москве сбили уже 44 беспилотника

Собянин сообщил о сбитии уже 44 беспилотника, направлявшегося к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин заявил, что системы ПВО ликвидировали еще два дрона, которые летели на Москву.

Общее число БПЛА, сбитых на подлете к столице менее чем за сутки, достигло 44.

Вечером 20 марта системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным министерства обороны РФ, дроны были ликвидированы над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских беспилотников в России.