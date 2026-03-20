Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Два бомбардировщика США направились в сторону Ближнего Востока

Global Look Press

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, направились в сторону Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Они вылетели в 13:55 мск с авиабазы британских ВВС в городе Фэрфорд. К 17:00 находились над Средиземным морем возле южного побережья Сицилии и направлялись на восток.

20 марта газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Пентагон направляет три боевых корабля и более двух тысяч морских пехотинцев дополнительно на Ближний Восток.

Накануне стало известно, что минобороны США попросило Белый дом согласовать выделение свыше $200 млрд на военную кампанию против Ирана. Пентагон намерен направить запрос о расширении финансирования боевых действий в Конгресс, но источники WSJ сомневаются в том, что военным легко удастся добиться результата.

Ранее Иран предложил создать структуру безопасности на Ближнем Востоке «без чужаков».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
