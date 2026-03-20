Два бомбардировщика США направились в сторону Ближнего Востока

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, направились в сторону Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Они вылетели в 13:55 мск с авиабазы британских ВВС в городе Фэрфорд. К 17:00 находились над Средиземным морем возле южного побережья Сицилии и направлялись на восток.

20 марта газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Пентагон направляет три боевых корабля и более двух тысяч морских пехотинцев дополнительно на Ближний Восток.

Накануне стало известно, что минобороны США попросило Белый дом согласовать выделение свыше $200 млрд на военную кампанию против Ирана. Пентагон намерен направить запрос о расширении финансирования боевых действий в Конгресс, но источники WSJ сомневаются в том, что военным легко удастся добиться результата.

Ранее Иран предложил создать структуру безопасности на Ближнем Востоке «без чужаков».