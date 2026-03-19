Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Пентагон попросил Белый дом согласовать выдачу еще $200 млрд на войну с Ираном

WP: Пентагон попросит у Конгресса $200 млрд сверх бюджета на удары по Ирану
Nathan Howard/Reuters

Минобороны США попросило Белый дом согласовать выделение свыше $200 млрд на военную кампанию против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Пентагон намерен направить запрос о расширении финансирования боевых действий в Конгресс, но источники WSJ сомневаются в том, что военным легко удастся добиться результата.

Детализация по статьям дополнительных расходов, на которые оборонное ведомство США просит выделить финансирование, не приводится. Однако, делает вывод WSJ, сама сумма — больше совокупного бюджета министерства на 2024 год — показатель того, что планируются затяжные бои.

Параллельно в Конгрессе нарастают антивоенные настроения, многие законодатели призывают к деэскалации ближневосточного конфликта и поиску дипломатических путей урегулирования ситуации с Ираном.

Стоимость войны с Ираном для американского бюджета официально не разглашается, но анонимные источники, знакомые с оценкой расходов, сообщили, что за первые два дня ударов были использованы боеприпасы на $5,6 млрд.

Ранее стало известно о подготовке наземной операции США в Иране.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!