Пентагон попросил Белый дом согласовать выдачу еще $200 млрд на войну с Ираном

WP: Пентагон попросит у Конгресса $200 млрд сверх бюджета на удары по Ирану

Минобороны США попросило Белый дом согласовать выделение свыше $200 млрд на военную кампанию против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Пентагон намерен направить запрос о расширении финансирования боевых действий в Конгресс, но источники WSJ сомневаются в том, что военным легко удастся добиться результата.

Детализация по статьям дополнительных расходов, на которые оборонное ведомство США просит выделить финансирование, не приводится. Однако, делает вывод WSJ, сама сумма — больше совокупного бюджета министерства на 2024 год — показатель того, что планируются затяжные бои.

Параллельно в Конгрессе нарастают антивоенные настроения, многие законодатели призывают к деэскалации ближневосточного конфликта и поиску дипломатических путей урегулирования ситуации с Ираном.

Стоимость войны с Ираном для американского бюджета официально не разглашается, но анонимные источники, знакомые с оценкой расходов, сообщили, что за первые два дня ударов были использованы боеприпасы на $5,6 млрд.

Ранее стало известно о подготовке наземной операции США в Иране.