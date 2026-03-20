Порт на юге Ирана подвергся американо-израильской атаке

Американские и израильские военные нанесли удары по порту Бендер-Ленге в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

В материале не уточняется, были ли повреждены торговые суда в результате атаки. То же касается ущерба, нанесенного военным кораблям и инфраструктуре порта.

Днем 20 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что военнослужащие страны начали наносить новые удары по правительственным объектам к востоку от Тегерана. Целями стали сооружения в районе Нур.

В тот же день пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) заявила, что его пресс-секретарь Али Мохаммад Наини получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки со стороны США и Израиля. Как подчеркнули в КСИР, генерала не стало в последний день месяца Рамадан.

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Исламская Республика в ответ на атаки, в результате одной из которых не стало верховного лидера страны Али Хаменеи, начала бить ракетами и беспилотниками по еврейскому государству и американским базам в странах Ближнего Востока.

Ранее президент США ответил на вопрос о конфликте с Ираном шуткой про Перл-Харбор.