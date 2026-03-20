Беспилотники атаковали промзону в Алчевске в ЛНР

Пасечник: предприятие и два цеха в Алчевске получили повреждения при атаке БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленную зону в городе Алчевске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он уточнил, что удары были зафиксированы утром.

«Повреждено гражданское предприятие, которое выпускает продукцию только для мирных целей. Задеты два цеха и прилегающая территория к металлургическому заводу», — подчеркивается в заявлении.

В ночь на 20 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 26 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. По данным министерства обороны РФ, больше всего беспилотников — 14 — сбили в Краснодарском крае. В Белгородской области и Крыму нейтрализовали по две воздушные цели, в Брянской и Ростовской областях — по одной. Еще шесть дронов ликвидировали над акваторией Черного моря.

19 марта украинские беспилотники нанесли удары по школе в селе Новая Погощь в Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что для атаки использовались дроны-камикадзе. Никто из людей не пострадал, на место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее украинские БПЛА атаковали продуктовый магазин в Херсонской области.