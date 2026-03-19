В российском регионе БПЛА атаковал продуктовый магазин

Украинские войска атаковали здание продуктового магазина в Алешкинском округе Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Брилевке в результате удара БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru») произошло возгорание продуктового магазина», — рассказал глава российского субъекта.

Также атакам подверглись населенные пункты Костогрызово и Клины, расположенные в Алешкинском округе. Здесь выявили повреждение трех частных жилых домов и одного легкового автомобиля, отметил Сальдо.

Утром 19 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 138 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 40 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму отразили атаку 35 дронов, в Ставропольском крае — 28. Восемь беспилотников сбили в Курской областях, два — в Ростовской области. Над акваторией Азовского моря ликвидировали 18 летательных аппаратов, над акваторией Черного моря — семь.

Ранее в пригороде Севастополя из-за падения обломков БПЛА загорелся лес.