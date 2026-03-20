Минобороны сообщило о более 20 сбитых беспилотников над Россией за ночь

Минобороны: за ночь над Черным морем и регионами РФ сбили 26 БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего дронов сбили над Краснодарским краем — 14 аппаратов. Еще по два беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Крымом, по одному — над Брянской и Ростовской областями.

Кроме того, шесть дронов ликвидировали над акваторией Черного моря.

До этого «Газпром» сообщил, что в период с 17 по 19 марта компрессорную станцию «Русская» (начало «Турецкого потока») атаковали 22 дрона. Три беспилотника пытались ударить по компрессорной станции «Казачья» («Южный поток»), еще один — по станции «Береговая» («Голубой поток»).

Совместными действиями сил министерства обороны и мобильных оперативных групп атаки отражены, добавили в компании.

Также ВСУ атаковали промзону в городе Невинномысске.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ атаковали школу в Брянской области.