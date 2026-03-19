Объекты экспортной инфраструктуры «Газпрома» подверглись атакам БПЛА

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающие экспортные поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», отразили в России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ПАО «Газпром».

В заявлении уточняется, что в период с 17 по 19 марта компрессорную станцию «Русская» пытались атаковать 22 дрона. Три беспилотника пытались ударить по компрессорной станции «Казачья», еще один — по станции «Береговая».

«Совместными действиями сил министерства обороны [РФ] и мобильных оперативных групп атаки отражены», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что поражений инфраструктурных объектов допущено не было.

5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует подорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Накануне об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва уже оповестила о возможной угрозе турецкую сторону. Глава государства добавил, что подобные планы Киева — это «очень опасная игра».

Ранее в Государственной думе РФ допустили, что Запад может помочь Украине с подрывом газопроводов в Черном море.

 
