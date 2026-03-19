Объекты экспортной инфраструктуры «Газпрома» подверглись атакам БПЛА

«Газпром» заявил об отражении атак БПЛА на три компрессорные станции

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающие экспортные поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», отразили в России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ПАО «Газпром».

В заявлении уточняется, что в период с 17 по 19 марта компрессорную станцию «Русская» пытались атаковать 22 дрона. Три беспилотника пытались ударить по компрессорной станции «Казачья», еще один — по станции «Береговая».

«Совместными действиями сил министерства обороны [РФ] и мобильных оперативных групп атаки отражены», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что поражений инфраструктурных объектов допущено не было.

5 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует подорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток». Накануне об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва уже оповестила о возможной угрозе турецкую сторону. Глава государства добавил, что подобные планы Киева — это «очень опасная игра».

Ранее в Государственной думе РФ допустили, что Запад может помочь Украине с подрывом газопроводов в Черном море.