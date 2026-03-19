Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на здание Министерства национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Кроме того, КСИР в Telegram-канале сообщил об атаке на офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве.
Отмечается, что удары были нанесены с помощью дронов в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и убийство министра разведки Эсмаила Хатиба.
18 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Эсмаил Хатиб был убит. По информации иранского лидера, Эсмаил Хатиб, Али Лариджани и Азиз Насирзаде погибли в результате нацеленного на них «террористического акта».
Хатиб занимал должность министра разведки Ирана с августа 2021 года. До этого он возглавлял службу безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В период с 2012 по 2019 годы он руководил Центром судебной защиты и разведки. Кроме того, иранские СМИ считают его одним из основателей разведывательных структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ранее президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза.