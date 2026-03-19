Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля

В Иране заявили об ударах по Министерству национальной безопасности Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на здание Министерства национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Кроме того, КСИР в Telegram-канале сообщил об атаке на офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве.

Отмечается, что удары были нанесены с помощью дронов в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и убийство министра разведки Эсмаила Хатиба.

18 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Эсмаил Хатиб был убит. По информации иранского лидера, Эсмаил Хатиб, Али Лариджани и Азиз Насирзаде погибли в результате нацеленного на них «террористического акта».

Хатиб занимал должность министра разведки Ирана с августа 2021 года. До этого он возглавлял службу безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В период с 2012 по 2019 годы он руководил Центром судебной защиты и разведки. Кроме того, иранские СМИ считают его одним из основателей разведывательных структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза.