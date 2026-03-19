Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля

West Asia News Agency/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на здание Министерства национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Кроме того, КСИР в Telegram-канале сообщил об атаке на офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве.

Отмечается, что удары были нанесены с помощью дронов в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и убийство министра разведки Эсмаила Хатиба.

18 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что министр разведки Эсмаил Хатиб был убит. По информации иранского лидера, Эсмаил Хатиб, Али Лариджани и Азиз Насирзаде погибли в результате нацеленного на них «террористического акта».

Хатиб занимал должность министра разведки Ирана с августа 2021 года. До этого он возглавлял службу безопасности бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи. В период с 2012 по 2019 годы он руководил Центром судебной защиты и разведки. Кроме того, иранские СМИ считают его одним из основателей разведывательных структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее президент Ирана пообещал жестокую месть за гибель секретаря Совбеза.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!