Глава Пентагона назвал европейских союзников США неблагодарными

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал европейских союзников США неблагодарными. Трансляция его выступления доступна на YouTube-канале ведомства.

«Весь мир, Ближний Восток, наши неблагодарные союзники в Европе и даже некоторые представители нашей собственной прессы должны сказать президенту [США Дональду] Трампу одно: «спасибо», — сказал глава Пентагона.

16 марта Трамп раскритиковал союзников за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью. При этом американский лидер добавил, что «не занимается агрессивным лоббированием», поскольку Соединенные Штаты «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

