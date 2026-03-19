Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Глава Пентагона выступил против помощи Украине

Хегсет: США должны сами использовать свои боеприпасы, а не отправлять их Украине
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время беседы с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Хегсет обратил внимание, что США до сих пор имеют дело с ситуацией, которую создал бывший президент Джо Байден, а именно с истощением запасов собственных боеприпасов. Министр войны выразил недовольство из-за того, что их по-прежнему поставляют не американским вооруженным силам, а украинской армии.

«Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: «отправьте это Украине», — сказал Хегсет.

19 марта спецпосланник американского лидера Джон Коул заявил, что война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план украинский конфликт для властей США. По его словам, для Вашингтона сейчас гораздо важнее, что происходит на Ближнем Востоке, а не на Украине. При этом он добавил, что эта ситуация переменчивая — меняется каждый день.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас назвала проблемой переключение внимания США с Украины на Ближний Восток. Она выразила опасения, что из-за этого ВСУ могут столкнуться с задержками в поставках американских вооружений.

Ранее стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на Зеленского.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!