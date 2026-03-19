Глава Пентагона выступил против помощи Украине

Хегсет: США должны сами использовать свои боеприпасы, а не отправлять их Украине

Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их Украине. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время беседы с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Хегсет обратил внимание, что США до сих пор имеют дело с ситуацией, которую создал бывший президент Джо Байден, а именно с истощением запасов собственных боеприпасов. Министр войны выразил недовольство из-за того, что их по-прежнему поставляют не американским вооруженным силам, а украинской армии.

«Каждый раз, когда мы оглядываемся назад и рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, все сводится к одному: «отправьте это Украине», — сказал Хегсет.

19 марта спецпосланник американского лидера Джон Коул заявил, что война в Иране в какой-то мере отодвинула на второй план украинский конфликт для властей США. По его словам, для Вашингтона сейчас гораздо важнее, что происходит на Ближнем Востоке, а не на Украине. При этом он добавил, что эта ситуация переменчивая — меняется каждый день.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас назвала проблемой переключение внимания США с Украины на Ближний Восток. Она выразила опасения, что из-за этого ВСУ могут столкнуться с задержками в поставках американских вооружений.

Ранее стало известно, как конфликт США и Ирана повлиял на Зеленского.