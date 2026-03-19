Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Министр войны США заявил об уничтожении 11 иранских подводных лодок

Andrew Harnik/Pool/Reuters

Американские военные уничтожили 11 подводных лодок Ирана. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, слова которого приводит Associated Press (AP).

«Подводные лодки Ирана — когда-то их было 11 — исчезли», — сказал глава Пентагона.

Он добавил, что надводный флот Ирана «больше не играет существенной роли».

По данным AP, подводные лодки, о которых говорил Хегсет, — это «миниатюрные» иранские субмирины, предназначенные для работы на мелководье в Персидском заливе и его узком устье, Ормузском проливе. Эти небольшие суда спроектированы таким образом, чтобы уклоняться от гидролокаторов, устанавливая мины и запуская торпеды.

16 марта издание The War Zone писало, что иранская подводная лодка проекта «Варшавянка» российского производства затонула в результате удара американской ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране. По данным TWZ, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не о других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана: подводных кораблях проектов Fateh и Ghadir.

США продолжают наносить сокрушительные удары по Ирану, однако конца войны пока не видно. Можно ли победить с помощью только одних ударов с воздуха, насколько ответы Тегерана ощутимы для Соединенных Штатов и является ли очередное вооруженное столкновение на Ближнем Востоке новым словом в военном искусстве, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее на Западе объяснили, почему США не атакуют иранские танкеры.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
