Захваченный бункер ВСУ с документами и терминалами Starlink сняли на видео

Российские военнослужащие захватили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), который располагался в просторном и хорошо укрепленном бункере. Кадры из бункера, снятые бойцами ВС РФ, опубликовал Telegram-канал «Черные ножи».

Сообщается, что вражеское укрепление находилось под Сосновкой Днепропетровской области. Во время атаки украинские военные из 67-й бригады покинули позицию в большой спешке, оставив документы, ноутбуки, планшеты, рации, жесткие диски и множество дронов. Кроме того, при осмотре бункера российские бойцы обнаружили несколько рабочих терминалов системы спутниковой связи Starlink.

«Забираем все!» — сообщил командир российской группировки войск на видео.

До этого российские военные уничтожили бункер ВСУ и пункт управления дронами в районе населенного пункта Северск в Донецкой народной республике (ДНР). По данным Минобороны РФ, огневую поддержку подразделениям ВС РФ обеспечили артиллеристы и расчеты БПЛА группировки российских войск «Юг». В ходе боевой работы они выявили наблюдательный пункт ВСУ с бункером. Точным попаданием ударных дронов цели были уничтожены.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.