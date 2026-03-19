В Севастополе идет отражение атаки ВСУ, работают системы ПВО

Развожаев: военные отражают атаку на Севастополь
Сергей Мирный/РИА Новости

Российские военные отражают украинскую атаку на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он пояснил, что работают мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны. Над морем сбиты три воздушные цели.

По информации городской спасательной службы, гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Губернатор призвал горожан быть осторожными, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

18 марта глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что Новороссийск атаковали беспилотные летательные аппараты, работает система противовоздушной обороны.

В этот же день мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что 11 квартир, расположенных в четырех многоквартирных домах, получили повреждения от обломков беспилотников в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
