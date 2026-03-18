Балицкий раскрыл подробности обрушения кровли в Энергодаре после атаки ВСУ

Балицкий: в результате обрушения кровли в Энергодаре никто не пострадал

В результате обрушения кровли частного дома в Энергодаре после атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Информация о том, что в результате обрушения кровли частного домовладения в Энергодаре под завалами могли оказаться люди, к счастью, не подтвердилась. Экстренные службы оперативно провели проверку и обследовали территорию», — написал он.

Губернатор также поблагодарил сотрудников МЧС и оперативных служб за слаженную и быструю работу.

13 марта глава города Максим Пухов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции Энергодару.

3 марта украинские военные обстреляли Энергодар, повредив многоквартирный жилой дом. В здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. Как рассказал губернатор Балицкий, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области.